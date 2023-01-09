В Калининградской области за новогодние праздники задержали 83 нетрезвых водителя

В Калининградской области за новогодние праздники, в период с 31 декабря по 8 января, задержали 83 водителя.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, они управляли автомобилями в нетрезвом состоянии или же отказались от прохождения освидетельствования. Все они были привлечены к ответственности.

В ГИБДД напомнили, что если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо немедленно сообщить по телефону: 8 (4012) 552-811.