Калининградец залез в особняк на Тенистой аллее и украл инструменты

Инцидент случился на Тенистой аллее в Калининграде. Мужчина перелез через двухметровый каменный забор, разбил окно, проник в особняк и вынес из него болгарку, шуруповерт, перфоратор, торцовочную пилу и несколько упаковок светодиодной ленты на общую сумму 45 тыс рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские задержали калининградца, подозреваемого в краже с проникновением. Им оказался ранее судимый за кражи и угон 36-летний местный житель.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.