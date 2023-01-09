«К себе нежно» и «1984»: Названы самые популярные книги у калининградцев в 2022 году

. Фото: Правительство Калининградской области

В областной научной библиотеке подвели итоги года и назвали самые популярные книги у калининградцев в 2022.

Бумажных книг было выдано 94 тысячи, электронных – 170 тысяч экземпляров.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, самыми популярными среди выдачи в электронном сервисе ЛитРес у читателей в Калининграде оказались книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «1984» Джорджа Оруэлла и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.

В бумажном виде чаще всего спрашивали научно-фантастический триллер «Пассажиры» Джона Маррса, «Transhumanism Inc» Виктора Пелевина, и то же произведение «Тревожные люди» Бакмана.

Отмечается, что за 2022 год библиотеку посетили 62 тыс читателей, удаленно поступило более миллиона запросов.