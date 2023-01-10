Про взятки и ковид: Роспотребнадзор рассказал о «горячих линиях» в январе

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о тематических «горячих линиях», которые проведут в январе.

В частности, звонить с вопросами или для консультации можно по вопросам:

- профилактики коронавирусной инфекции – до 31января по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в РФ) и по телефону в Калининграде 8 (4012) 53-69-42;

- возможных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Калининградской области – до 31 января по телефону в Калининграде 8(4012) 57-24-06;

- реализации не курительной никотинсодержащей продукции – до 31 января по телефону в Калининграде 8 (4012) 53-69-42, 57-24-00, 53-10-34.