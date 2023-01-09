Коронавирус выявили за сутки в 8 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи в муниципальных образованиях Калининградской области на 9 января распределились так:

Калининград – заболело 14 человек

Балтийский городской округ – 2 человека

Гвардейский городской округ – 2 человека

Гурьевский городской округ – 3 человека

Зеленоградский городской округ – 2 человека

Краснознаменский городской округ – 2 человека

Черняховский городской округ – 3 человека

Неманский городской округ – 1 человек