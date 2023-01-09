Коронавирус выявили за сутки в 8 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи в муниципальных образованиях Калининградской области на 9 января распределились так:
Калининград – заболело 14 человек
Балтийский городской округ – 2 человека
Гвардейский городской округ – 2 человека
Гурьевский городской округ – 3 человека
Зеленоградский городской округ – 2 человека
Краснознаменский городской округ – 2 человека
Черняховский городской округ – 3 человека
Неманский городской округ – 1 человек