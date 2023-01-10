Светлогорск вошел в топ-10 дорогих городов, где туристы встречали Новый год

В список дорогих городов, которые туристы выбрали для встречи Нового года, вошел Светлогорск. Рейтинг был составлен сервисом Tvil.ru. Были проанализированы данные о стоимости аренды жилья в новогодние праздники.

На первом месте Красная Поляна, где средний чек достиг 61 400 рублей, на втором месте курорт Шерегеш в Кемеровской области со средним чеком 51 000 рублей, а на третьем - Архыз (47 000 рублей).

Светлогорск занимает в списке 8-е место между местечком Лахденпохья в Карелии и Кисловодском.

Сообщается, что в среднем за сутки в гостинице Светлогорска туристы платили 3990 рублей и оставались отдыхать на неделю.