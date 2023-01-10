Проект резидента регионального центра «Мой бизнес» получил престижную digital-премию

Престижную digital-премию получил проект одного из резидентов бизнес-инкубатора в центре «Мой бизнес» Калининградской области. По данным пресс-службы областного правительства, речь идет о компании Skillline – у нее серебро и бронза за проект Swoys на конкурсе Tagline Awards 2022.

Известно, что digital-премией отмечаются лучшие интерактивные и коммуникационные разработки.

Как рассказал руководитель калининградского проекта Евгений Ковалев, платформа Swoys разработана по заказу клиента компании. Продукт, предназначенный для обеспечения волонтерской деятельности и кадрового развития, выдерживает большое количество единовременных подключений и запросов пользователей с широкой географией.

«Нам удалось добиться максимальных скоростей загрузки страниц в диапазонах долей секунды, что сделало работу сайта полностью похожей на работу лучших на сегодняшний день мобильных приложений. Кроме того, по результатам тестирования проект выдерживал более полутора тысяч параллельных подключений в секунду, продолжая стабильно и бесперебойно работать», - рассказал Евгений.

Команда Skillline является одним из шести нынешних резидентов бизнес-инкубатора, действующего в региональном центре «Мой бизнес» на улице Уральской в Калининграде. Все они являются субъектами малого предпринимательства и реализуют проекты в сфере IT.