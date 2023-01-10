Где в Калининграде и поселках области 10 января не будет света

В Калининграде на двух улицах во вторник, 10 января, будет отключено электричество.

Об этом сообщают «Россети янтарь».

До 13:00 без электричества останутся потребители по адресам:

Серпуховская 20-24, 26;

Полоцкая 8, 10-14, 16-22, 17-27, 26, 28, 30, 43.

Планируются также отключения по Калининградской области.

В Гурьевском районе без света останутся поселки Доброе (до 17:00), Дорожное (до 17:00), Малое Луговое (до 17:00) и Орловка (до 16:00).

В Зеленоградском – поселок Сосновка (до 14:00). В Багратионовском – Дубровка (до 19:00).

Света также не будет в поселке Краснооктябрьское (до 17:00) и Красное Село (до 15:00) Неманского района.