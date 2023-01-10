В Балтийске росгвардейцы задержали квартирного вора

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Балтийске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд вневедомственной охраны направился в общежитие на улице Дадаева, где обнаружили пропажу электрической плитки и продуктов питания. Собственница комнаты рассказала, что вышла ненадолго в магазин, не закрыв дверь на замок.

Приступив к розыску, росгвардейцы опросили соседей. Их внимание привлекли жильцы соседней комнаты, в которой шумная компания распивала спиртное. Выпивающие не стали скрывать злоумышленника и указали на ранее неоднократно судимого 50-летнего мужчину.

Как выяснилось, гость прошелся по коридорам общежития, дергая за ручки дверей, а найдя незакрытую комнату, путем свободного доступа совершил хищение чужого имущества.

Задержанный житель Балтийска был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.