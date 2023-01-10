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НовостиОбщество10 января 2023 8:49

Двое калининградцев избили до смерти знакомого

Обвиняемые арестованы до 28 февраля
Виктор Сергеев

В Калининграде арестовали двух мужчин, которые забили до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел 29 декабря в квартире на улице Батальной. В ходе словесного конфликта двое молодых калининградцев жестоко избили своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 февраля. Постановление суда не вступило в законную силу.