В Калининграде в очередной раз горел расселенный немецкий дом на улице Островского

Так здание выглядело летом 2021 года. Фото: Яндекс

В Калининграде вечером 9 января пожарные по тревоге выезжали на улицу Островского. Там загорелся расселенный и ныне заброшенный дом довоенной постройки. В здании на втором этаже горели строительные отходы на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Интересно, что это уже не первый пожар в доме. Первый случился в марте 2015 года. Тогда горело еще жилое здание. Огнем была охвачена крыша дома.

Из здания были эвакуированы 13 человек, в их числе ребенок.

После этого пожара жильцы стали из дома съезжать, восстанавливать здание не взялись, к сожалению.

С тех пор довоенные дома на Островского горели несколько раз. В частности, в августе 2019 года, в мае и июне 2022-го.

Из трех одинаковых старых зданий на Островского расселены окончательно уже два. Жильцы соседних улиц ждут сноса всех трех немецких домов и грядущей большой стройки на их месте.