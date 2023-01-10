В Краснознаменском районе при пожаре погиб пенсионер

Вечером 9 января в районе поселка Болотниково Краснознаменского района сгорела деревянная постройка. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, погибшим является 64-летний местный житель, проживавший в строении. Мужчина помогал местному жителю ухаживать за скотом. Деревянное строение, в котором проживал погибший, отапливалось печью, а также было электрифицировано.

Сейчас проводится следственная проверка.