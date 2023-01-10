Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 3,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 3.