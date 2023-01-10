За сутки в Калининградской области сбили троих пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в понедельник, 9 января, зарегистрировано три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Правдинском районе на 39-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск под колеса «Форда» попал 36-летний мужчина, который вышел на проезжую часть. В результате наезда мужчина госпитализирован.

На улице Емельянова в Калининграде водитель «Фольксвагена» сбил 22-летнего пешехода на зебре. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

На улице Театральной на пешеходном переходе сбили 73-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по зебре. Женщину госпитализировали.