В Калининграде полицейские ликвидировали секс-притон в особняке

В Калининграде полицейские пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Проститутки работали в одном из частных особняков, оборудованном под гостиницу в Центральном районе города. В ходе обысковых мероприятий оперативники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН Росгвардии изъяли мобильные телефоны и сим-карты, алкогольные напитки, деньги, презервативы и различные аксессуары, а также тетради с записями, имеющими оперативно значимую информацию. Кроме того, сотрудники полиции задержали четырех девушек в возрасте от 18 до 25 лет, подозреваемых в занятии проституцией.

По данным полиции, неустановленные организаторы незаконного бизнеса размещали рекламные объявления о своей деятельности в интернете, а также расклевали листовки с предложением услуг интимного характера на улицах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».