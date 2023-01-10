Более 400 калининградцев участвовали в новогоднем донорском марафоне

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В традиционном новогоднем донорском марафоне приняли участие более 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Зимняя акция проходила на станции переливания крови Калининградской области в два этапа – с 20 по 29 декабря прошлого года и 5 января наступившего.

До Нового года на призыв медиков о необходимости обеспечения лечебной сети продукцией из донорской крови откликнулись 349 калининградцев, из них 47 доноров поделились плазмой и 22 - тромбоконцентратом.

Мероприятия марафона продолжились и на зимних каникулах. 5 января его участниками стали 64 человека, в том числе 21 доброволец сдал кровь с отрицательной резус-принадлежностью и восемь – тромбоконцентрат.

Напомним, кровь можно сдать по будням на улице Чкалова, 29, с 7.30 до 13.00.