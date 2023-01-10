Отсутствием газа в поселке под Гвардейском заинтересовался Следственный комитет

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Следственный комитет начал доследственную проверку по ситуации с отсутствием газа в поселке Великолукское Гвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 10 января в ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о том, что житель поселка Великолукское добивается газификации населенного пункта. В публикации были приведены сведения о том, что около 30 домов должны были газифицировать к 2012 году, однако в настоящее время срок указанных работ перенесен на 2030 год.

Из-за этого жители вынуждены ездить за дровами за десятки километров, отец мужчины, являющийся инвалидом, большую часть пенсии тратит на отопление дома электричеством.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки сведений, содержащихся в публикации, незамедлительно организована доследственная проверка, производство которой поручено Гурьевскому межрайонному следственному отделу регионального управления СКР. В ходе проверки следователи детально выяснят все без исключения обстоятельства произошедшего и дадут им надлежащую правовую оценку», - заявили в пресс-службе Следственного комитета.