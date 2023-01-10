Полиция разыскала водителя БМВ, врезавшегося в автобус на ул. Железнодорожной

В Калининграде полицейские установили личность водителя, оставившего место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 6 января на улице Железнодорожной БМВ врезался в автобус. Водитель и двое пассажиров легковушки скрылись с места аварии. В БМВ полицейские нашли служебное удостоверение.

За рулем находился 25-летний житель Калининграда. По его словам, удостоверение он получил в подарок от нового знакомого, находясь в Мурманске. Тот якобы вручил ему документ, выписанный на имя другого человека, как сувенир на память.

Документ отправлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также решается вопрос о привлечении калининградца к ответственности за оставление места ДТП.