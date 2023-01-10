В Калининградской области все социально значимые услуги стали предоставлять электронно

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Все социально значимые услуги в Калининградской области стали предоставляться электронно. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

На федеральном портале госуслуг в электронный формат переведено 84 таких услуги, что составляет 100 процентов от предоставляемых в регионе.

Всего в 2022 году жителями было подано почти 82 тысячи электронных заявлений. Наиболее востребованными услугами стали: назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (25 203), поиск работы и выплата пособия по безработице (21 824), прием на обучение в средние учебные заведения (11 058), назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (3067), выдача градостроительного плана земельного участка (3020).

Власти напоминают, что помимо этого можно воспользоваться порталом госуслуг Калининградской области. Цифровой сервис позволяет оформить компенсации, субсидии, пособия регионального и муниципального уровня электронно, без визита в органы власти. Доступна его мобильная версия, на которой сайт автоматически адаптируется под персональное устройство для более комфортной работы.