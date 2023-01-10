Поджигателя похоронной машины в Гвардейске отправили под домашний арест

Подозреваемого в поджоге автомобиля ритуального агентства в Гвардейске поместили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожар произошел возле офиса ритуального агентства, расположенного на улице П. Набойченко, ночью 6 января. В результате выгорела задняя часть микроавтобуса «Хендай», также огонь повредил труп умершей женщины, находившийся в машине.

Подозреваемого в поджоге за рулем автомобиля Geely Tugella с заклеенными номерами задержали сотрудники ГИБДД. 40-летнего мужчину доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, сложившиеся между злоумышленником и его конкурентом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».