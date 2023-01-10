На калининградских полигонах мобилизованные тренируются в тактической стрельбе

На базе соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области с призванными из запаса военнослужащими продолжаются контрольные занятия по армейской тактической стрельбе. В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 100 мобилизованных.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на специально оборудованных площадках полигонов с выстроенными препятствиями бойцы тренируются в поражении целей из различных положений со сменой огневых позиций за ограниченное время. Стреляют из пистолета Макарова, автоматов АК-74М и АК-12, снайперских винтовок СВД и пулеметов Калашникова. По ходу занятий применяются дымы, взрывпакеты и другие средства имитации. Личный состав детально осваивает подготовку стрелкового оружия, подгонку снаряжения, а также последовательность действий по сигналу руководителя на начало стрельбы и при ведении огня.