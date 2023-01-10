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НовостиОбщество10 января 2023 16:45

Калининградские школьники обучатся работе синоптиков

По ходу занятий можно будет попробовать самостоятельно составить прогноз погоды
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Первый в этом году всероссийский «Урок цифры», который пройдет с 16 января по 5 февраля, будет посвящен искусству составления прогноза погоды.

На занятии школьники узнают, кто, как и с применением каких технологий это делает, поймут, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта. А еще расскажут, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и насколько помогает синоптикам искусственный интеллект.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома - самостоятельно либо под присмотром родителей. Время урока - от 10 мнут до получаса. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.