За год в Калининградскую область морем доставлено свыше 140 тысяч тонн грузов

В 2022 году паромы «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» доставили в Калининград 14 тысяч железнодорожных вагонов (815 тысяч тонн грузов). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика».

Причем особенно значительный рост перевозок был отмечен в декабре: 1 395 вагонов (89 тысяч тонн, что на 2 тысячи тонн больше, чем месяцем ранее. Из этого количества стройматериалы составили 45 900 тонн, ГСМ - 16 500 тонн, уголь - 4 400 тонн, удобрения - 1 700 тонн. Кроме того было перевезено 509 единиц накатной техники.

Тогда же задействованные на линии универсальные сухогрузы «Оборонлогистики» - «Спарта» и «Спарта II» также увеличили количество перевозимых контейнеров и накатной техники. Всего в декабре они доставили более 20 тысяч тонн грузов (на 4 тысячи тонн больше, чем в ноябре). В совокупности за 2022 год сухогрузы «Оборонлогистики» на линии «Усть-Луга – Балтийск» перевезли 140 580 тонн грузов, в том числе свыше 5 600 контейнеров общей массой 86 146 тонн.