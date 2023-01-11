Двое калининградцев получили ножевые ранения во время прогулки на взморье

Гуляя по улицам ночного Зеленоградска, двое местных жителей, одному из которых 19, а другому – 20 лет, повздорили с двумя подвыпившими прохожими. Завязалась драка, по ходу которой один из ее участников выхватил нож и несколько раз ударил им младшего юношу в бедро, предплечье и грудь, а того, что постарше – в бедро.

Пострадавшие были доставлены в больницу, врачи которой, как полагается, известили о криминальных ранениях полицию.

- Сотрудникам ОМВД России «Зеленоградский» удалось установить личность злоумышленника, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.- Оказалось, что после уличного конфликта 46-летний мужчина и его друг отправились домой, где продолжили употреблять алкогольные напитки.

В отношении поножовщика возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ее санкции предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 10 лет.