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НовостиОбщество11 января 2023 8:47

Фонд капремонта показал эскизы горельефов в честь первых переселенцев для дома на проспекте Мира

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на проспекте Мира один из домов хотят украсить горельефами в честь первых переселенцев. По заказу регионального Фонда капремонта калининградский художник Александр Юрицын подготовил эскизы архитектурных элементов.

Автор изобразил инженера, строителя, колхозницу и моряка.

Одна из работ.

Одна из работ.

Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В соцсетях мнения разделились. Одним работы понравились, другие от них остались не в восторге.

Таким художник видит моряка.

Таким художник видит моряка.

Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

Фонд капремонта, впрочем, уже ищет скульптора, способного изготовить горельефы.

Жилой дом № 53-55 на проспекте Мира был отремонтирован в 2022 году.