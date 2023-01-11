Фонд капремонта показал эскизы горельефов в честь первых переселенцев для дома на проспекте Мира

.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Калининграде на проспекте Мира один из домов хотят украсить горельефами в честь первых переселенцев. По заказу регионального Фонда капремонта калининградский художник Александр Юрицын подготовил эскизы архитектурных элементов.
Автор изобразил инженера, строителя, колхозницу и моряка.
Одна из работ.
Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.
В соцсетях мнения разделились. Одним работы понравились, другие от них остались не в восторге.
Таким художник видит моряка.
Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.
Фонд капремонта, впрочем, уже ищет скульптора, способного изготовить горельефы.
Жилой дом № 53-55 на проспекте Мира был отремонтирован в 2022 году.