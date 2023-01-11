Росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в супермаркет на ул. Гагарина

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Около 4 часов утра в супермаркете на улице Гагарина в Калининграде сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили приоткрытую входную дверь со следами взлома, из помещения магазина доносились посторонние звуки. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии

В ходе обследования и блокирования периметра объекта росгвардейцы задержали 24-летнего жителя Немана, который складывал похищенный товар в продуктовую тележку.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный доставлен в отдел полиции.