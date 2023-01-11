Приставы заставили СНТ погасить миллионную задолженность за свет

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы заставили председателя садового некоммерческого товарищества погасить миллионную задолженность за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее суд обязал председателя СНТ погасить задолженность 1 млн рублей за потребленную электроэнергию. При этом члены садового товарищества исправно оплачивали счета за свет, однако деньги не поступали в энергоснабжающую организацию.

Судебный пристав установил, что в собственности у СНТ имеется земельный участок площадью 5,4 Га. На недвижимость был наложен арест, а должник предупрежден о том, что может лишиться имущества.

Вместе с тем направленные в банки запросы выявили у СНТ счета, на которых находилась сумма, достаточная для погашения задолженности. Поэтому деньги были списаны в полном объеме в счет уплаты долга.