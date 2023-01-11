В Калининграде прошел массовый шахматный турнир

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 3 по 10 января в Калининграде прошел ежегодный турнир по классическим шахматам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В семи подгруппах сыграли 164 человека, в том числе начинающие и опытные воспитанники профильных секций, клубов и специализированной региональной спортивной школы.

Победителями семи дивизионов турнира 2023 года стали Сергей Алексаньянц, Магдалена Шабалина, Степан Казаков, Кирилл Вдовенко, Богдан Вацевич, Николай Иванов и Артемий Лысиков. Следующие региональные соревнования стартуют уже 22 и 29 января. Это будут региональные кубки по быстрым шахматам и блицу.

Напомним, что калининградские дети могут с шести лет бесплатно заниматься шахматами на базе профильной региональной спортивной школы. Сейчас там обучается 755 воспитанников. Занятия проводятся как в помещении учреждения на улице Багратиона, 90, так и в центре спорта калининградского парка Южный (проспект Калинина, строение 6).