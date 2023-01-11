Мусор и разбитые дорожки: Калининградцы жалуются на состояние Верхнего озера

. Фото: Фото очевидцев

Жители Калининграда обратили внимание на плачевное состояние Верхнего озера. В комментариях в группе мэрии города в «ВКонтакте» пользователь пишет о том, что пешеходные дорожки не подметают, они все в песке и ветках, а в воде в районе моста на улице Некрасова плавает мусор.

Кроме того, пешеходы обратили внимание на разбитые дорожки и выбоины в плитке.

«Дорожки и гранитные лестницы разбиты трактором, который чистил снег. Вообще, такие большие тяжелые тракторы не должны ездить по тротуарам, для расчистки должна использоваться специальная техника», - пишут очевидцы.

. Фото: Фото очевидцев

Помимо прочего, по словам местных жителей, второй год подряд автомобилисты паркуют машины на газон около Верхнего озера в районе улицы Некрасова.

«От газона уже ничего не осталось», - сообщают подписчики и спрашивают, в какие сроки территория у озера будет приведена в порядок. В мэрии на этот вопрос пока не ответили.