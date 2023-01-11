Калининградская область вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в национальных парках

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, какие национальные парки особо популярны у туристов зимой 2022/23 года. Опираясь на данные размещения, было определено, что самый посещаемый - это Сочинский национальный парк, на который пришлось 12,5% всех бронирований.

На втором месте - Кисловодский национальный парк, расположенный в черте города Кисловодска и получивший 5% бронирований. На третьем месте Крымский национальный парк, большая часть которого расположена в городском округе города Алушты, собравший 3% бронирований.

Десять самых популярных национальных парков зимой 2022/23 года:

1. Сочинский национальный парк (Сочи, Краснодарский край) 3500 р. / 5 ночей.

2. Кисловодский национальный парк (Кисловодск, Ставропольский край) 3868 р. / 6 ночей.

3. Крымский национальный парк (Алушта, Крым) 2617 р. / 5 ночей.

4. Тебердинский национальный парк (Домбай, Карачаево-Черкесия) 5265 р. / 5 ночей.

5. Национальный парк «Куршская коса» (Зеленоградск, Калининградская область) 3373 р. / 4 ночи.

6. Водлозерский национальный парк (Петрозаводск, Карелия) 5862 р. /3 ночи.

7. Национальный парк «Хибины» (Мурманск, Мурманская область) 3660. р. / 3 ночи.

8. Прибайкальский национальный парк (Иркутск, Иркутская область) 2402 р. / 3 ночи.

9. Национальный парк «Земля леопарда» (Владивосток, Приморский край) 3008 р. / 5 ночей.

10. Валдайский национальный парк (Великий Новгород, Новгородская область) 5463 р. / 3 ночи.