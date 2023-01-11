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НовостиПолитика11 января 2023 11:25

Гранатометчики Балтфлота отработали уничтожение бронетехники условного противника

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

На одном из полигонов в Калининградской области гранатометчики из соединений и воинских частей армейского корпуса отрабатывают уничтожение бронетехники и живой силы условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

На практическом этапе занятий гранатометчики отрабатывают ведение разведки, определение видов целей и расстояние до них, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами с взрывателями мгновенного действия.

Стрельбы проводятся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

В мероприятии боевой подготовки задействовано более 100 военнослужащих.