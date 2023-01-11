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НовостиОбщество11 января 2023 11:27

В Калининградской области выбрали самый богато украшенный к Рождеству храм

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
В этом году был отмечен храм Благовещения Пресвятой Богородицы города Светлый.

В этом году был отмечен храм Благовещения Пресвятой Богородицы города Светлый.

Фото: Калининградская епархия

В храмах РПЦ в Калининградской области провели конкурс на лучшее украшение к Рождеству. В соревновании участвовали приходы – украшали внутренние помещения, аналойи (подставки под иконы), изготавливали вертепы, проводили подсветку.

Фотографии праздничных убранств можно посмотреть здесь.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, было организовано голосование, по итогам которого жюри определило победителя.

В этом году был отмечен храм Благовещения Пресвятой Богородицы города Светлого.