В Калининградской области выбрали самый богато украшенный к Рождеству храм

В этом году был отмечен храм Благовещения Пресвятой Богородицы города Светлый. Фото: Калининградская епархия

В храмах РПЦ в Калининградской области провели конкурс на лучшее украшение к Рождеству. В соревновании участвовали приходы – украшали внутренние помещения, аналойи (подставки под иконы), изготавливали вертепы, проводили подсветку.

Фотографии праздничных убранств можно посмотреть здесь.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, было организовано голосование, по итогам которого жюри определило победителя.

В этом году был отмечен храм Благовещения Пресвятой Богородицы города Светлого.