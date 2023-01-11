Калининградская «Балтика» проведет три тренировочных сбора в Турции

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У футболистов калининградской «Балтики» завершился зимний отпуск. В четверг, 12 января, у спортсменов начнется прохождение комплексного медицинского обследования. Также в четверг и пятницу на старом стадионе пройдут вечерние тренировочные занятия, которые будут носить втягивающий характер. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу бело-синие проведут утреннее тренировочное занятие, а вечером по маршруту Храброво - Шереметьево - Анталья отправятся в Белек.

Всего в программе подготовки к весенней части сезона-2022/23 запланировано три учебно-тренировочных сбора до 25 февраля. 26 февраля балтийцы вернутся в Калининград, где продолжат подготовку к матчу 21-го тура.