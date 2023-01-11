В Калининграде сотрудники ДПС помогли такси с роженицей быстро доехать до перинатального центра

В Калининграде сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы в микрорайоне Чкаловск увидели, что по проезжей части с включенной аварийной сигнализацией движется такси, водитель которого превышал скорость и выполнял опасные маневры.

Машина была остановлена для выяснения обстоятельств. Оказалось, что таксист очень спешил, так как вез беременную пассажирку, у которой начались схватки, и она могла родить в любую минуту.

Лейтенант полиции Артем Шеенков и старший лейтенант полиции Дмитрий Беляков включили на служебном автомобиле звуковые сигналы и проблесковые маячки и сопроводили такси до регионального перинатального центра, где роженицу уже ждали медики. Спустя несколько минут жительница Калининграда стала мамой.

По данным пресс-службы УМВД, в семье родился четвертый ребенок – мальчик, которого назвали Александром. У младенца уже есть два старших брата и сестренка. Папа малыша в данный момент находится в командировке.