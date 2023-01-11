Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 13:42

На ул. Октябрьской в Калининграде двое мужчин устроили стрельбу и сломали дверь многоэтажки

Злоумышленники задержаны
Виктор Сергеев

Полиция установила подозреваемых в стрельбе на улице Октябрьской в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое молодых людей повредили входную дверь в многоквартирном доме, несколько раз выстрелили в воздух, а затем скрылись.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы. Полицейские опросили свидетелей произошедшего и изучили видеозаписи.

В настоящее время подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.