На ул. Октябрьской в Калининграде двое мужчин устроили стрельбу и сломали дверь многоэтажки

Полиция установила подозреваемых в стрельбе на улице Октябрьской в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое молодых людей повредили входную дверь в многоквартирном доме, несколько раз выстрелили в воздух, а затем скрылись.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы. Полицейские опросили свидетелей произошедшего и изучили видеозаписи.

В настоящее время подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.