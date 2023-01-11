В Зеленоградске хотят построить муниципальный каток

. Фото: Газета "Волна"

Власти Зеленоградска хотят построить в городе каток без участия частных инвесторов. Ледовую арену планируют открыть в следующем году, пишет районная газета «Волна».

По данным издания, оборудование катка, который располагался на въезде в город, удалось продать за 14 млн рублей. На эти деньги планируют приобрести более современное оборудование и оснастить необходимым ледовую арену. Но самое главное – каток будет муниципальным и доступным для всех желающих.

Как один из вариантов для катка предлагается приспособить спортивную площадку для пляжных видов спорта у ФОКа. Там можно использовать сборные варианты и навесные крыши для оборудования ледовой арены на время зимних месяцев. Еще один вариант – оборудовать каток в западной части города.