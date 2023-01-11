33-летнюю калининградку отправили в колонию за неуплату алиментов

Жительница Гвардейского района лишилась свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

33-летняя женщина вела асоциальный образ жизни и забыла про свою 16-летнюю дочь, хотя и обязана была платить алименты. Долг составил 480 тысяч рублей.

Привлечение к административной ответственности не принесло результата. Поэтому судебный пристав направила материалы дела в суд, который приговорил должницу к 4 месяцам исправительных работ. Отбыв наказание, женщина трудоустроилась, начала перечислять алименты. Однако, это продлилось не долго, поэтому в отношении гражданки было повторно возбуждено уголовное дело.

На этот раз суд вынес наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 месяцев в колонии-поселении. Пребывая в заключении, должница будет работать, а часть ее дохода удерживаться на содержание дочери.