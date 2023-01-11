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НовостиОбщество11 января 2023 16:05

В Калининграде вступил в силу приговор педофилу, получившему 15 лет «строгача»

Судебная коллегия не нашла оснований для его отмены или смягчения
Виктор Сергеев

В Калининграде вступил в силу приговор педофилу, который был осужден на 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре 2022 года 42-летнего мужчину признали виновным в надругательстве над 11-летним мальчиком. Всего в уголовном деле было 5 эпизодов.

В судебном заседании, как и на стадии расследования уголовного дела, свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина не признал. Гурьевский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор был обжалован сторонами защиты и обвинения, однако судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, проверив материалы дела, не нашла оснований для его отмены или смягчения.