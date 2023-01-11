С мобилизованными калининградцами провели контрольные занятия по тактической стрельбе

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области с военнослужащими, призванными из запаса, продолжаются контрольные занятия по армейской тактической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота. В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 100 мобилизованных.

По данным Балтфлота, мобилизованные военнослужащие при стрельбе задействуют сразу несколько образцов стрелкового оружия – пистолет Макарова, автоматы АК-74М и АК-12. Кроме того, в ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие ведут огонь из снайперских винтовок СВД и пулемётов ПК с применением дымов, взрывпакетов и других средств имитации.

Занятия организованы на специально оборудованных площадках полигонов с выстроенными препятствиями, где военнослужащие в снаряжении с использованием штатного стрелкового оружия тренируются в поражении целей из различных положений со сменой огневых позиций за ограниченное время.