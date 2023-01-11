Росприроднадзор уличил гурьевский Водоканал в сбросе стоков в Малом Васильково

Росприроднадзор установил предприятие, сбрасывающее неочищенные канализационные стоки в п. Малое Васильково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки послужили многочисленные обращения жителей о неисправных очистных сооружениях, сбросе на почвы канализационных стоков, которые отводятся от жилых домов и социальных объектов поселка.

В рамках обследования инспекторы обнаружили неисправные очистные сооружения, канализационный колодец, через который неочищенные стоки переливаются на почву, а далее стекают в ручей без названия, впадающий в реку Гурьевка. Результаты лабораторного исследования выявили превышения в стоках по 14 показателям, среди которых фенол, нефтепродукты, азотсодержащие вещества.

МУП «ЖКХ Гурьевский Водоканал» ждут штрафные санкции. В действиях предприятия усматривается несоблюдение экологических требований, заявили в пресс-службе Росприроднадзора.