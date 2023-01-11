Камеры «Безопасного города» зафиксировали более 80 инцидентов в области с начала года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 1 по 10 января в Калининградской области камеры «Безопасного города» зафиксировали более восьмидесяти инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Операторы комплекса отработали 36 запросов от сотрудников правоохранительных органов по выяснению подробностей происшествий.

«В новогодние выходные сотрудники ситуационного центра особенно обращали внимание на случаи нарушения общественного порядка, на факты употребления спиртных напитков, ДТП. Любое происшествие, требующее внимания экстренных служб или правоохранительных органов, мы фиксируем и направляем в соответствующие органы незамедлительно», – отметил руководитель учреждения Алексей Игнатенко.

В настоящее время к системе «Безопасный город» подключено более трех тысяч видеокамер, расположенных на территории региона. В режиме реального времени информация поступает в ситуационный центр.