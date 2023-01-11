HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в январе 2023 года

. Фото: Александр Подгорчук

Аналитики hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в январе 2023 года.

В начале года наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше в Калининградской области разместили работодатели из отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» - 16 процентов предложений о работе с высоким доходом.

На втором месте по числу «дорогих» вакансий стоят отрасли логистики и строительства (по 11 процентов предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Калининградской области находятся работодатели из сферы ретейла (8 процентов «дорогих» вакансий).

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в январе:

Менеджер проекта, до 300 000 руб. до вычета НДФЛ,

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ,

Главный инженер, до 160 000 руб. на руки,

Frontend React/VueJS developer, до 220 000 руб. на руки,

Врач-стоматолог, до 200 000 руб. на руки,

Анестезиолог-реаниматолог, до 180 000 руб. на руки,

Middle-Senior Frontend developer (Vue.js), до 310 000 руб. до вычета НДФЛ,

Водитель категории Е, до 180 000 руб. на руки,

Врач стоматолог/пародонтолог, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ,

DevSecOps инженер, до 250 000 руб. до вычета НДФЛ.