В Калининграде детская стоматологическая поликлиника получила новое оборудование

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Городская детская стоматологическая поликлиника получила десять новых современных стоматологических установок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Семь из них приобретены за счет областного бюджета. На эти цели в 2022 году было направлено в общей сложности 6,2 миллиона рублей. Помимо этого, еще три установки суммарной стоимостью более 2,6 млн рублей лечебное учреждение приобрело за счет собственных средств.

Новая медицинская техника размещена непосредственно в здании поликлиники на улице Генерала Буткова. Современное оборудование позволит сделать посещение врача-стоматолога более комфортным.

«За счет того, что кресло с подвижным механизмом доктор может расположить так, как ему удобно для работы, а маленькому пациенту – для пребывания в лечебном кабинете, временной промежуток оказания стоматологической помощи существенно сокращается. Новые установки оснащены специальной панелью со световыми индикаторами для размещения инструментов, современными светильниками», - рассказала главный врач поликлиники Марта Винтоняк.