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НовостиОбщество11 января 2023 17:14

В Зеленоградске в парке перед светофором установили поручни для велосипедистов

Велопоручень позволяет не спешиваться
Виктор Сергеев
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Фото: zelenogradsk.com

В городском парке Зеленоградска установлены специальные поручни для удобства остановки велосипедистов перед светофором. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Велопоручень позволяет не спешиваться, а ждать зеленого сигнала светофора сидя на велосипеде и опираясь ногой на платформу.

Конструкция изготовлена из металла и выполнена в современном стиле. Для удобства подъезда к поручню площадка для ноги находится под уклоном и имеет рифленую поверхность, что обеспечивает ей антискользящие свойства.