В Калининграде после публикации в СМИ завели уголовное дело на мать 15-летнего подростка

В Калининграде после сообщения в СМИ об истязании 15-летнего подростка матерью возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным регионального портала, жительница Калининграда на протяжении нескольких лет систематически подвергает своего 15-летнего сына избиениям и издевательствам. Также приведены сведения, что из-за жесткого обращения несовершеннолетний несколько раз уходил из дома, жил у соседей. При этом, сообщается о бездействии органов опеки и попечительства, которым соседи сообщали о противоправном поведении матери.

Для проверки следственным путем всех обстоятельств, изложенных в СМИ, незамедлительно были возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Халатность».

«В настоящее время следствием выполняется исчерпывающий комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенных преступлений, причин и условий, ему способствовавших, будет исследована обстановка в семье и роль органов системы профилактики», - заявили в пресс-службе Следственного комитета.