В 2022 году более 3 тысяч жителей Калининградской области прошли переобучение

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Более трех тысяч жителей Калининградской области воспользовались программой переобучения в 2022 году. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

Бесплатное обучение организуют Агентство развития профессионального мастерства, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также БФУ им. И. Канта.

Всего соискателям доступно свыше полутора тысяч образовательных программ в сферах управления, экономики, гостеприимства, цифровой трансформации, медиакоммуникации, бухгалтерского дела, таможенного дела и прочих сферах.

В министерстве напоминают, что освоить новую профессию или расширить компетенции могут граждане 50 лет и старше, в том числе предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, а также молодежь до 35 лет и работники, находящиеся под риском увольнения.