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НовостиОбщество12 января 2023 5:55

В Прибрежном эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара на первом этаже

По предварительной информации пострадавших нет
Виктор Сергеев

Утром в четверг, 12 января, произошел пожар в жилом доме на улице Заводской в Прибрежном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 05.05.

В девятиэтажном жилом доме произошло возгорание на кухне в однокомнатной квартире на первом этаже.

По предварительной информации пострадавших нет, эвакуировано 8 человек. На месте происшествия работают спасатели МКУ «Управление ГО и ЧС г. Калининграда», пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-1 в составе 16 человек и 3 единицы техники.