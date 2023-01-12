Светлогорск вошел в десятку надежных направлений для раннего бронирования летнего отпуска

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел опрос в соцсетях и выяснил, какие направления россияне считают самыми надежными для раннего бронирования летнего отпуска.

На первом месте оказался Сочи, за который проголосовали 39% подписчиков. По данным ранних бронирований Tvil.ru, средняя стоимость суток проживания в Сочи обойдется курортникам в 3803 руб., средняя продолжительность поездки - 11 суток.

На втором месте - Ялта, которую выбрали 22% подписчиков. Средняя стоимость суток в Ялте при раннем бронировании - 5522 руб., средняя продолжительность поездки - 9 суток.

Анапа получила 16% голосов, заняв почетное третье место. Уже сейчас этот город показывает 90-процентный рост популярности среди туристов. Сутки проживания в среднем стоят 3405 руб., средняя продолжительность поездки - 10 суток.

В десятку надежных направлений вошел и Светлогорск, за который проголосовали 6%.