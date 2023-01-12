На дороге Талпаки - Большаково на ходу загорелся микроавтобус

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В среду на автодороге Талпаки - Большаково сгорел микроавтобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

Сообщается, что во время движения из-под капота «Форда» пошел дым.

«Водитель остановился, а когда он начал открывать капот, произошел сильный хлопок, который откинул мужчину на пару метров. К счастью, он серьезно не пострадал», - отметил очевидец происшествия.

Прибывшие вскоре пожарные потушили догоравший автомобиль.