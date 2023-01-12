В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 января нет воды и отопления

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в течение дня отключено отопление в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов тепла не будет по следующим адресам:

ул. Береговая, 6-10, 14, 16,

ул. Курортная, 2-4а,

ул. Линейная, 3-7, 4-6,

ул. А. Невского, 1-15, 19-21, 23-37, 39-43а,

пер. Потемкина, 3-9, 8,

ул. Потемкина, 9-13, 2-14, 14а.

Работы по установке водомерного узла проводятся сегодня на Аллее Смелых, 83. Здесь не будет холодной воды до 15.00. До 17.00 отключено холодное водоснабжение в переулке Крылова. 1-13, 1 а,б,в,г,д, 3а, 2, 4 (школа-интернат №1), ул. Попова, 7, ул. А.Невского, 253.

У потребителей на ул. Горького, 162, ул. Полк. Ефремова, 3-7, 3б, 2-12, 2б, 4а, 8а запланировано отключение холодной воды с 10.00 до 18.00.

С 11.00 до 16.00 сегодня не будет холодной воды по следующим адресам:

ул. Бабушкина,

пер. Можайский,

ул. Качалова,

пер. Качалова,

ул. Можайская, 1-41, 4-18.