В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 января нет воды и отопления

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в течение дня отключено отопление в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 17 часов тепла не будет по следующим адресам:
ул. Береговая, 6-10, 14, 16,
ул. Курортная, 2-4а,
ул. Линейная, 3-7, 4-6,
ул. А. Невского, 1-15, 19-21, 23-37, 39-43а,
пер. Потемкина, 3-9, 8,
ул. Потемкина, 9-13, 2-14, 14а.
Работы по установке водомерного узла проводятся сегодня на Аллее Смелых, 83. Здесь не будет холодной воды до 15.00. До 17.00 отключено холодное водоснабжение в переулке Крылова. 1-13, 1 а,б,в,г,д, 3а, 2, 4 (школа-интернат №1), ул. Попова, 7, ул. А.Невского, 253.
У потребителей на ул. Горького, 162, ул. Полк. Ефремова, 3-7, 3б, 2-12, 2б, 4а, 8а запланировано отключение холодной воды с 10.00 до 18.00.
С 11.00 до 16.00 сегодня не будет холодной воды по следующим адресам:
ул. Бабушкина,
пер. Можайский,
ул. Качалова,
пер. Качалова,
ул. Можайская, 1-41, 4-18.